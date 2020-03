Et si les personnages d'Astérix étaient des footeux

Albert Uderzo nous a quittés à 92 ans, emportant avec lui son légendaire coup de crayon. Il l'ignorait sans doute, mais les joyeux lurons qu'il a croqués pendant toutes ces années dans Astérix auraient très bien pu être des acteurs du ballon rond.

Astérix : Antoine Griezmann

L'équipe type d'Astérix

Obélix : Nicolas Pallois

Panoramix : Guy Roux

Il a eu le malheur de tomber au mauvais moment, celui où le talent de sa génération (la 87, celle de Samir Nasri, Karim Benzema, Jérémy Ménez, Hatem Ben Arfa, mais aussi Dimitri Payet et Kevin Gameiro) ne lui a pas laissé la part de lumière qu'il méritait. Résultat : ce n'est jamais son nom qui ressort en premier, tout ça parce qu'il est moins vif et moins. Pourtant, à sa manière et avec sa grande carcasse, il est un joyau qui s'ignore. Véritable crème dans la vie, il devient une vraie furie, un terrible opposant et un élément indispensable lorsqu'il s'agit d'aller au charbon. Oui, on peut naître à Elbeuf et préférer le sanglier. Et qu'importe s'il ne peut plus se faire de tresse.Sage parmi les sages, il prend soin de ce qui lui appartient et reste l'un