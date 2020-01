Et si les meilleurs clubs d'outre-mer jouaient en métropole ?

Trop loin, trop cher. Si des équipes ultramarines comme la Jeunesse Sportive Saint-Pierroise n'ont pas grand-chose à envier sportivement à certaines formations de National 2 ou 3, leur plafond de verre reste inlassablement ce Régional 1 dans lequel ils sont confinés. Comment le briser ? Tentatives de réponse, à la vieille d'un seizième de finale de Coupe de France à Épinal potentiellement historique pour le club réunionnais, véritable institution locale.

Le syndrome de Miss Camping

Jura Sud, National 2. Thaon, National 3. Et enfin Niort, Ligue 2. Autant de scalps cloués au tableau de chasse de la Jeunesse Sportive Saint-Pierroise cette saison. Autant d'exploits qui font dire à Elliot Grandin, son plus illustre licencié actuel, que le club réunionnais n'a pas grand-chose à faire en Régional 1, un championnat dont il a remporté les cinq dernières éditions et qu'il n'a jamais quitté depuis sa création en 1950. ", nous confiait ainsi l'ancien Marseillais au sortir de la qualification de la JSSP sur la pelouse du Chamois Niortais (1-2), le 4 janvier." Un statut qu'il a assez peu de chances d'étendre au-delà des frontières de l'île. Car à la façon d'une Miss Camping dont les parents refuseraient qu'elle truste des écharpes plus prestigieuses, les clubs réunionnais et ultramarins sont condamnés, au mieux, à végéter en R1. En DH, pour les intimes.La principale raison à ce cantonnement est sans doute la même qu'invoquent les parents en question : la distance, avec tout ce qu'elle implique en terme d'organisation. ", récite Grandin.. " Où serait-elle, alors ? "", avance Jonathan D'Export, le président de l'AS Ultra Marine, qui n'est ni un groupuscule d'extrême droite, ni une section de supporters des Girondins de Bordeaux mais, à quelques joueurs près, l'unique club d'outre-mer basé dans la métropole, à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) très exactement. "