Et si Lens choisissait Regragui ?

Qui veut épouser mon club ? Le RC Lens n’a plus d’entraîneur, mais il lui reste une semaine avant son prochain match, contre Toulouse (21 novembre) , pour trouver l’homme idoine. Le nom de Pierre Sage revient avec insistance pour remplacer Yannick Cahuzac, mais ce n’est pas la seule option sur la table. Selon Foot Mercato et L’Equipe , Walid Regragui figure aussi sur la liste établie par la direction des Sang et Or.

Le natif de Corbeil-Essonnes n’a jamais entraîné en France, mais il y a joué. Il a porté le maillot du Racing Club de France, de Toulouse, d’Ajaccio, de Dijon et de Grenoble. Il a quitté son poste de sélectionneur du Maroc en mars, après une CAN intense. Regragui s’est entretenu « ces dernières heures » avec la direction lensoise, ce qui confirme que le club n’a pas encore arrêté son choix……

QB pour SOFOOT.com