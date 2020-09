Et si le salut du football passait par le digital ?

De nouvelles mesures sanitaires ont été décidées par le gouvernement. On se dirige tout droit vers des huis clos continus sur toute la saison. Les pertes risquent d'être énormes pour la plupart des clubs. Il faut trouver la solution. Et si ça passait par le digital ?

Le OnlyFans du football ?

Le ministre de la Santé, Olivier Veran, l'a annoncé mercredi 23 septembre. Avec l'inquiétante montée des cas de coronavirus à travers le pays, les rassemblements de plus de 1000 personnes vont être interdits dans plus d'une soixante de départements. Les clubs seront les premiers touchés, avec une réduction drastique du nombre de fans dans les enceintes sportives. Certaines équipes ont d'ailleurs déjà décidé de se passer de la jauge et d'organiser les matchs à huis clos, comme Bordeaux, Marseille ou Nice. La tendance devrait suivre, tant il est coûteux de faire jouer des rencontres avec si peu de fans, avec les frais de sécurité et d'accueil.Globalement, l'actuelle crise sanitaire est une catastrophe pour le secteur sportif. Le député Régis Juanico, membre de l'Agence nationale du sport, estime la perte à plus de 800 millions d'euros,. Concernant le seul football professionnel, le confinement a déjà coûté 291 millions d'euros, selon les chiffres de la DNCG, et cela devrait continuer. Outre-Manche, les clubs de Premier League, avec le huis clos obligatoire, ont sorti la calculette et établi une perte record de 766 millions d'euros sur la saison 2019-2020, bien que jouée, et 109 millions d'euros par mois depuis le début de l'édition 2020-2021. Malgré les droits TV, malgré la diffusion des matchs, malgré le trading, les sponsors et les recettes commerciales, sans supporter, le manque à gagner est colossal.Il faut donc trouver des solutions, et vite. En mai dernier, Emmanuel Bayle, professeur de gestion à l'université de Lausanne, en Suisse, avait appelé à. Selon lui, les clubs professionnels doivent dégager de nouvelles ressources alternatives, tournées vers les réseaux sociaux. Et si l'on regardait du côté de l'industrie du porno, qui a bouleversé sa façon de faire, face à l'ère du gratuit, du streaming illégal et du téléchargement, en s'appropriant le réseau social Onlyfans ? Cette application, popularisée et dynamisée lors du confinement, consiste