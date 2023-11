Et si le PSG visait la Ligue Europa ?

Comme ses trois concurrents dans le groupe F, le Paris Saint-Germain a son destin entre ses mains pour la qualification en huitièmes de finale de Ligue des champions. Et si, cette fois, être reversé en Ligue Europa était le meilleur moyen pour Paris de frissonner ?

On ne sait pas si c’est le groupe de la mort ou celui de la vie – c’est une question de point de vue, sûrement –, mais la poule F de cette cuvée de Ligue des champions, celle du PSG, rassemble ce qu’on aime dans le foot : des beaux noms, des belles ambiances et surtout de l’incertitude. À deux journées du terme, les quatre concurrents ont leur destin entre leurs pieds pour rester dans la course aux étoiles jusqu’à début mars, au moins. Trois points séparent le leader, Dortmund, du dernier, Newcastle, qui sera certain d’être au rendez-vous des huitièmes s’il remporte ses deux prochaines rencontres (à Paris et à la maison contre le Milan). C’est parti pour les comptes d’apothicaire, et ça fait partie du charme de cette compétition, qui ne ressemblera plus à grand-chose dans son nouveau format la saison prochaine. Il n’est pas question de jouer les petits bras : le Paris Saint-Germain, pour ce qu’il dépense et ce qu’il veut représenter, doit viser une place dans les deux premiers pour faire partie des seize derniers prétendants à la couronne en février. Et si, cette fois, le PSG se loupait et échouait à la 3 e place ? On en est loin, pour l’instant. Ce serait la première fois qu’il manquerait à l’appel des huitièmes depuis 2012 et ce serait presque rafraîchissant de le voir s’éclater chez la petite sœur, trop souvent méprisée et qu’il pourrait prétendre gagner : la Ligue Europa.

La Ligue Europa pour écrire une autre histoire

Une fois passée la déception de ce qui serait un échec évident, les supporters parisiens bouderaient-ils vraiment des matchs couperet permettant à leur club de cœur d’accrocher une deuxième Coupe d’Europe dans sa vitrine ? La première, la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe glanée en 1996, aussi connue sous le nom de C2, reste un moment marquant dans l’histoire du club de la capitale. C’était une autre époque, une autre compétition et surtout un autre PSG, c’est vrai, mais après une décennie passée à se battre pour son rêve ultime depuis l’arrivée des Qataris, Paris a compris qu’on ne gagnait pas une Ligue des champions en un an, même pas en dix. Où est le plaisir dans ces désillusions à répétition ? La saison dernière, qua

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com