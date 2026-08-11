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Et si le PSG rejoignait la Premier League ?
information fournie par So Foot 11/08/2026 à 16:05
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Et si le PSG rejoignait la Premier League ?

Et si le PSG rejoignait la Premier League ?

Ce mercredi soir, Paris reprend le collier contre Aston Villa. Une énième rencontre contre un de ces clubs de Premier League qui consolide une excitante « séquence anglaise ». Au point d‘imaginer que le PSG devienne bientôt un club de PL ? Rêvons un peu…

Ligue des champions, Coupe du monde des clubs, Supercoupe d’Europe… Depuis l’arrivée de Luis Enrique à l’été 2023, Paris s’est abonné à la PL : Newcastle, Chelsea, Tottenham et Liverpool deux fois, Arsenal trois fois, Aston Villa deux fois en comptant ce mercredi et Manchester City une fois. C’est même contre City que le « grand PSG » est né le 22 janvier 2025 !

Le derby de la Manche

Du fait notamment de la nouvelle formule de la Ligue des champions et de sa longue phase de ligue, le club de la capitale a fortement anglicisé ses saisons. Au point que ses supporters traversent le Channel comme on prend le RER pour aller ambiancer l’Angleterre avec chants et fumis. Paris contre les clubs anglais, c’en est même devenu un classique ! Des rendez-vous récurrents appuyés aussi par les statistiques : Paris pourrait très certainement affronter encore un club british en C1 2026-2027. Manchester United est souhaité. Affronté le week-end dernier en amical (1-1), c’est le seul grand club d’outre-Manche que Paris n’a pas encore coché sur sa liste dans un match officiel. Et la boucle sera ainsi bouclée avant le grand saut final en Premier League……

Par Chérif Ghemmour pour SOFOOT.com

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