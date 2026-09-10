Et si le pointard était un geste de génie ?

Le pointard est au football ce que la roulette est au baby-foot ou une note fausse à une partition de piano. En gros, un geste qui sonne faux et qu’on déteste voir sur un terrain de foot. Mais si ce geste souffre d’une mauvaise réputation, c'est certainement de manière injuste.

Ce dimanche 6 août, alors que Marseille galère contre le Paris FC, Emerson Palmieri tente le diable : marquer en claquant un pointard. Résultat ? Une frappe rectiligne, un poteau accroché et un rendu visuel de joueur qui ne sait pas jouer au football. Derrière ce geste aux antipodes de la finesse d’une frappe enroulée ou de la rareté d’un extérieur du pied réussi, voire de l’autorité d’un plat du pied, c’est tout un pan de la société foot qui est prêt à se révolter dès qu’un joueur a l’indélicatesse de frapper la balle du bout de ses crampons et met en jeu ses cinq doigts de pied. Mais si le pointard n’était-il pas évalué à sa juste valeur ?

Un geste spontané et de « buteur »

En plein cafouillage, impossible de s’appliquer à enrouler une frappe ou de tenter un exter’ d’artiste. Le pointard arrive souvent en seule solution pour marquer un but. Bafétimbi Gomis, panthère préférée de Saint-Étienne, Lyon et Marseille, se rappelle que le « pointard est avant tout un geste très utile pour tromper le gardien. Quand tu as un ballon qui retombe sur toi dans un corner et que tu es dans la surface, tu cherches à vite enchaîner pour tromper le gardien. Et le pointard est le geste à faire dans cette situation. » Un geste qui, d’autant plus, « demande moins de préparation que les autres types de frappe », rempile Gomis. Une aubaine donc, pour tromper les gardiens, plus habitués à visualiser les joueurs préparer leurs frappasses.…

Tous propos recueillis par ABS.

Par Arsène Belgodère-Soria pour SOFOOT.com