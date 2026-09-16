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Et si le football de demain était mixte ?
information fournie par So Foot 16/09/2026 à 16:01
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Et si le football de demain était mixte ?

Et si le football de demain était mixte ?

Pendant deux jours, la VINCI Mixed Cup a mis aux prises dix équipes issues de centres de formations réputés en Europe sous un format innovant : une mi-temps jouée par les filles, l’autre par les garçons. Le score cumulé détermine le résultat du match. Le succès est total, et interroge : et si la mixité était l’avenir du football ?

Depuis dix ans, la VINCI Mixed Cup révolutionne le football de demain en réunissant les meilleures équipes françaises et européennes des centres de formation autour d’un format unique où les performances des U16 féminines et U15 masculins s’additionnent pour ne faire qu’un.

« Merci à vous. » « Pas de soucis, on fait ça pour vous faire briller. » Celui qui plaisante avec Germain Borg, responsable de la préformation au PSG, c’est Bernard Mendy, quelques matchs de Ligue des champions, de Premier League et de Ligue 1 au compteur. Un joli CV, en passe d’être complété par une actualité plus récente : le temps d’une compétition, l’ancien latéral droit était sur le banc de touche des filles de l’équipe U16 des filles du PSG. Si la formation masculine de Germain Borg vient de s’incliner d’un but contre le Racing Club de Lens, les filles de Mendy en ont planté deux aux jeunes Lensoises. Score final du match ? 2-1 pour le PSG. Et oui, en cette fin du mois d’août à Meudon (Hauts-de-Seine), les scores sont cumulés. C’est la particularité de la VINCI Mixed Cup, qui voit s’affronter, en deux mi-temps de 30 minutes, des U15 masculins et des U16 féminins de dix équipes européennes.…

SF pour SOFOOT.com

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