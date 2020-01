Et si la réforme des retraites profitait aussi au football professionnel ?

Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 pourraient voir leurs cotisations allégées de 150 000 à 500 000 euros, à la faveur de la prochaine réforme des retraites, selon le Figaro de ce mercredi.En effet, le futur régime universel de retraites prévoit que les salariés cotiseront au même taux de 28,12 % jusqu'au plafond de 120 000 euros brut annuels. Au-dessus de ce niveau de revenus, les salariés devront épargner de leur côté en prévision de leur retraite. Ils paieront une cotisation de 2,81 % qui ne leur donnera aucun droit mais financera des mesures de solidarité.Mécaniquement, les clubs pros vont tirer profit de ces dispositions, ainsi que le relève l'Institut de la protection sociale (IPS) dans une nouvelle étude choc dont le quotidien a publié les résultats en exclusivité.«Une sorte de subvention sur la masse salariale»Avec un salaire moyen de 73 000 € brut mensuels, les joueurs sont en effet largement au-dessus du plafond prévu par la réforme. Avec cette particularité que leurs contrats sont souvent conclus en « net-net » : c'est-à-dire que leur club prend en charge l'ensemble des charges sociales, salariales et patronales, et des impôts, afin que le joueur perçoive la rémunération nette convenue.Par conséquent, ce sont donc les clubs qui vont faire l'économie des charges obligatoires au-delà du plafond, estimée entre 150 000 et 500 000 euros par an et par club. « La retraite universelle procurera pour ces clubs une sorte de subvention sur la masse salariale, conclut Bruno Chrétien, le président de l'IPS. Bien loin de la volonté de justice sociale affichée par les promoteurs de la réforme. »Darmanin dément en bloc« C'est tout à fait faux, a estimé Gérald Darmanin, le ministre de l'action et des comptes publics sur RTL ce mercredi, à propos des montants cités par l'IPS. Cet institut, c'est le même qui nous expliquait il y a quelques semaines que les mères de famille allaient perdre (NDLR : avec ...