Et si la France avait éliminé la RFA en 1982...

Dimanche soir, les Bleus se sont logiquement inclinés face à l'Italie (1-3) après un parcours de rêve. Sans pouvoir offrir à nouveau les éclats lumineux d'un Carré magique diminué physiquement et privé de Genghini, les Tricolores se sont enfin hissés au sommet du football mondial en disputant leur première finale de Coupe du monde. Vivement l'avenir !

"On jouera pour Patrick"

Il y avait environ 15 000 français dimanche soir, au Santiago Bernabéu, pour assister à la première finale de Coupe du monde disputée par l'équipe de France. Après la qualification face à la RFA (3-3, 5-3 aux tirs au but), l'énorme pont aérien conjointement mis en place par Antenne 2, Adidas, Télé7 Jours, Europe 1 et le ministère des Transports avaient charrié les chanceux qui, en tribunes, ont presque fait jeu égal avec les 20 000 tifosi présents. En tribune présidentielle, François Mitterand, accompagné de la ministre des Sports, Edwige Avice, était assis à la gauche du roi Juan Carlos, tandis qu'à sa droite siégeait le vieux Sandro Pertini, le président de la République italienne. Le carré VIP de l'équipe de France, lui, était royal : Enrico Macias, Bernard Pivot, Julien Clerc, Claude Brasseur, Sacha Distel, Denise Fabre, Carlos, ainsi que quelques anciens de 58, Kopa, Fontaine, Piantoni et Jean Vincent. Jean-Paul Belmondo, en plein tournage de, avait aussi pu se libérer pour la soirée en sautant dans le jet privé de Jean-Luc Lagardère. Lino Ventura, supporter des Bleus et présent à Séville, mais attaché à son pays d'origine, avait de son côté affiché une neutralité muette avec les deux petits drapeaux français et italien qu'il agitait à chaque fois qu'on lui demandait ses préférences ! En tribune de presse, Guy Kédia et Eugène Saccomano avaient joyeusement chambré leurs homologues transalpins en pronostiquant une victoire française par deux buts à un...Bel optimisme ! Car dimanche soir, c'est bien les(la France jouait en blanc) qui partaient favoris. Déjà, le manque de fraicheur physique affaiblissait les Bleus d'Hidalgo, suite la prolongation exténuante face aux Allemands, troisièmes de ceaprès leur victoire en petite finale, samedi, face à la Pologne, à Alicante (2-1). Surtout, le sélectionneur français avait du composer un onze de bric et de broc en puisant comme il pouvait dans un effectif pas mal cabossé. Dominique Rocheteau, touché au mollet face à l'Autriche et diminué