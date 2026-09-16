Et si l’OM avait refusé la Ligue Europa ?

Courir toute la saison pour la coupe d’Europe et la refuser ? Marseille n’a pas osé. En grande difficulté financière , l’OM est toujours sous la menace de sanctions de la part de l’UEFA, notamment une exclusion des compétitions européennes, et de la DNCG en France.

De quoi envisager toutes les opportunités pour économiser des sous. L’été s’est déjà fait sans recrue, mais la saison aurait elle pu se faire sans Europe non plus. L’Équipe annonce en effet aujourd’hui que les dirigeants olympiens auraient un temps considéré l’option de ne pas s’engager en Ligue Europa afin de mettre de côté quelques deniers.…

JF pour SOFOOT.com