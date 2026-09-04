Et si Jamie Vardy revenait en Premier League ?

Come-back dans son royaume ? Libre de tout contrat depuis son départ de la Cremonese, Jamie Vardy souhaiterait effectuer son retour en Angleterre après s’être exporté loin de son île natale pour la première fois de sa carrière.

Everton souhaite attirer Vardy après son échec dans le dossier Balogun selon les informations du média britannique The Sun. La rumeur d’un potentiel retour du joueur de 39 ans en Premier League avait déjà été évoquée en août.…

MB pour SOFOOT.com