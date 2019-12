Et si il fallait croire en Leicester ?

Seule équipe capable de tenir le rythme infernal imposé par Liverpool, le Leicester de Brendan Rodgers est toujours deuxième de Premier League. Mieux : dimanche, les Foxes ont établi la meilleure série de victoires de l'histoire du club en première division. Mais où s'arrêteront-ils ?

Leicester, un nouvel espoir

"Avec Puel, j'avais l'impression que le rythme de ses entraînements était trop lent. C'était comme si on préparait un marathon et que, le jour du match, on nous demandait de courir un 100m. On avait beau donner le meilleur de nous-mêmes, ça ne marchait pas."Jamie Vardy

Birmingham, encore Birmingham. Le 28 janvier 2014, Leicester, alors dirigé par Nigel Pearson et en passe de soulever le Championship, est en ville. À St Andrew's, et non à Villa Park, pour affronter Birmingham City et non pour se frotter à Aston Villa, mais pour un record, déjà : grâce à une victoire arrachée avec des buts de Lloyd Dyer et Jamie Vardy (1-2), lesaccomplissent alors la plus grosse série de succès de l'histoire du club. Une série qui s'étendra à neuf victoires après trois nouveaux points attrapés à Bournemouth. Cinq ans plus tard, nouveau voyage à Birmingham et nouvelle prouesse : en démonstration à Villa Park (1-4) dimanche, Leicester vient d'enregistrer le plus bel enchaînement de succès de son histoire en première division. Huit. Huit, comme le nombre de points qui séparent aujourd'hui lesde Liverpool, intouchable leader de Premier League.Huit, comme le nombre de matchs de Premier League consécutifs dans lesquels Jamie Vardy vient de planter. Pour info, la dernière fois que l'international anglais avait aussi bien enchaîné, Leicester avait été sacré champion d'Angleterre.Alors, dimanche, quelques minutes après la douzième victoire de la saison de Leicester en championnat, il fallait tendre l'oreille et écouter Brendan Rodgers pour saisir pour de bon que quelque chose est de nouveau en train de se passer avec ce drôle de club. Sans que personne n'y prête trop attention, d'ailleurs : "