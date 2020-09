Et si Hugo Lloris n'avait jamais fait de boulette contre la Suède

C'est un mauvais souvenir qui doit encore trotter au fond de la caboche d'Hugo Lloris. Le 9 juin 2017, un dégagement totalement raté du portier de l'équipe de France profitait à Ola Toivonen, qui marquait du milieu de terrain pour faire gagner la Suède à la dernière seconde lors des qualifications au Mondial 2020 (2-1). Quelques mois plus tard, les Blågult se qualifiaient pour le Mondial en Russie. Et si cette cagade n'avait pas existé, que ce serait-il passé ? Récit.

L'Italie sur le toit du monde

Il est 22h45, le 9 juin 2017, à la Friends Arena de Stockholm, et Hugo Lloris retourne vers son vestiaire avec le sentiment du devoir accompli. La rencontre entre la France et la Suède vient de se solder sur le score de 1-1, Jimmy Durmaz répondant à l'ouverture du score d'Olivier Giroud. Si ce match nul arrange bien les Bleus, qui filent droit vers la première place du groupe A des éliminatoires de la Coupe du monde 2018, il est loin d'en être de même pour nos amis scandinaves. Avec seulement deux points d'avance sur les Pays-Bas et quatre matchs encore à jouer, les Suédois savent qu'une finale face auxlors de la dernière journée est en train de se profiler. L'équation est simple, au moment d'aborder cet ultime rendez-vous : une défaite, et tout s'écroule pour Robin Olsen et ses partenaires. 90 minutes plus tard, la Suède est au tapis, balayée par un doublé d'Arjen Robben permettant aux Néerlandais de voir les barrages du Mondial.Opposés quelques mois plus tard à l'Italie dans une double confrontation au couteau, les joueurs de Dick Advocaat, sélectionneur de l'époque, vont alors se casser les dents sur la. Difficile vainqueurs 1-0 à l'Amsterdam Arena à l'aller, les Hollandais s'écroulent au retour et encaissent quatre pions - dont trois de Ciro Immobile - sans en marquer un seul. La désillusion de trop pour Memphis Depay, qui décide, à la surprise générale, de prendre sa retraite internationale à seulement 23 ans : ", s'exclame le Lyonnais en zone mixte après le match.