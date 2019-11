Et si Google remplaçait votre banquier ?

L'appétit de Google n'a-t-il plus de limite ? Dans le sillage de Facebook et Apple, le groupe de Mountain View est sur le point de se lancer dans la banque l'an prochain, selon The Wall Street Journal. Sous le nom de code « Cache », le projet s'appuiera sur l'expertise du géant bancaire américain Citigroup et d'une coopérative de crédit incubée dans l'université de Stanford pour proposer, dans un premier temps, l'ouverture de comptes bancaires aux Américains.« A l'instar des autres Gafa, Google louche sur ce métier non pas pour se faire de l'argent à proprement parler car les marges y sont devenues faibles, mais pour garder le contact avec ses utilisateurs, explique Julien Maldonato, associé conseil en services financiers chez Deloitte. Plus on apprend à connaître un individu, mieux on répond à ses besoins et mieux on anticipe ses demandes. »Rester dans la courseDéjà présent dans les poches de nombreux utilisateurs via son moyen de paiement Google Pay et/ou de son smartphone Android, le moteur de recherche poursuit sa stratégie de conquête tous azimuts.Dépositaire de millions de data issues notamment de ses services de messagerie (Gmail), de cartographie (Google Maps), le géant américain n'entend pas développer l'infrastructure bancaire, lourde et onéreuse. « C'est ce qui explique sa stratégie de partenariat avec Citigroup », précise l'expert. Cette stratégie lui permet surtout d'être crédible sur ce segment tout en s'engageant à ne jamais vendre les données de ses utilisateurs. Une assurance essentielle s'il veut conserver la confiance avec ses futurs clients après les scandales de revente de données.Mais pas seulement. Il est essentiel pour Google de ne pas se laisser distancer par ses concurrents. « Google doit rester pertinent s'il ne veut pas risquer de connaître le même sort qu'un Kodak », souffle Julien Maldonato. Il lui est arrivé de rater des trains : il n'a pas vu venir ...