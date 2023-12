Et si Gérone était le Leicester espagnol ?

La victoire de Gérone face au FC Barcelone ce dimanche (4-2) fait passer le bébé catalan du City Group à hype de début de saison à véritable candidat au moins au podium. À moins qu'après s'être à nouveau emparé du spot de leader, les hommes de Michel n'aillent au bout ?

Gérone est premier de Liga, deux points devant le Real Madrid et sept points devant l’Atlético de Madrid et le FC Barcelone. Mais alors qu’il pose ses fesses derrière le pupitre du stade olympique Lluís Companys où ses hommes se sont offerts une large victoire 4-2 face au Barça, Míchel, chef d’orchestre de cette machine catalane, n’a qu’une pensée en tête : « Avec 41 points, nous sommes maintenus. On a atteint ce nombre bien avant ce que l’on pensait. » Parce qu’avant d’être l’équipe hype du championnat espagnol, Gérone est surtout un promu, qui ne vit que sa deuxième saison dans l’élite depuis son retour en 2022-23. La saison passée déjà, les Blanquivermells avaient tutoyé les sommets et étaient passés à quatre points d’une qualification en Ligue Europa Conférence.

Des records comme indice

Mais l’exercice 2023-24 explose tous les records : sept victoires consécutives à l’extérieur, un enchaînement que seuls le Barça et le Real avaient jusqu’ici réussi, 41 points après 16 journées, un tel total offrant systématiquement le titre de champion en Liga depuis dix ans… L’histoire veut même que la dernière équipe à avoir infligé au moins quatre buts au géant catalan chez lui était… Valence, en 2003, saison où le club Che état sacré champion d’Espagne. Dernier champion hors Real Madrid, FC Barcelone et Atlético de Madrid. Míchel lui ne veut évidemment ne pas croire au titre : « Je ne sais pas si nous sommes en mesure de gagner la Liga, de coller au niveau du Real Madrid, du Barça ou de l’Atléti durant toute une saison. Mais nous sommes en mesure de battre n’importe quel adversaire. » …

par Anna Carreau pour SOFOOT.com