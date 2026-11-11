Et si Endrick refusait finalement le Milan à cause de sa foi ?

Et si Endrick refusait finalement le Milan à cause de sa foi ?

L’évangile selon Endrick. En manque de temps de jeu avec le Real Madrid de José Mourinho depuis le début de la saison, Endrick pourrait trouver une porte de sortie sous la forme d’un prêt dès le mercato hivernal. La destination privilégiée semble être la Serie A et, plus précisément, l’AC Milan, qui semblait tenir la corde depuis le mois d’octobre.

Pas de satanisme sur le CV

Seulement voilà : selon le Corriere dello Sport, c’est finalement la Roma qui pourrait remporter la timbale. Le quotidien italien avance en effet que l’ancien Lyonnais, fervent chrétien, serait réticent à jouer pour un club au « surnom démoniaque ». Les couleurs rouge et noir du club lombard lui valent en effet d’être surnommé Il Diavolo , le diable en VF. Un sobriquet qui s’était même affiché sur les maillots du club l’année dernière.…

JD pour SOFOOT.com