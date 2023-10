Et si Deschamps avait déjà fini son puzzle ?

Alors qu'ils surfent sur 2023 en enchaînant les succès, les Bleus continuent surtout à ajuster peu à peu le rôle de certains éléments et à se rapprocher de ce qui pourrait être leur visage de l'été 2024.

Jusqu’ici, tout va bien. Mais toujours aucune euphorie à l’horizon, gagner étant plus que jamais une habitude pour ces types-là. Les Bleus ne se prenaient pas pour des héros après la victoire d’Amsterdam, vendredi, et rien n’a changé, mardi, à Lille, dans la foulée de leur énième succès de l’année – le septième en huit rencontres, pour être précis. Après avoir validé sans trop forcer son billet pour l’Euro allemand, l’équipe de France a continué à faire consciencieusement son job et a déroulé lors d’une rencontre pour du beurre face à une Écosse surprenante sur certaines phases, puis dépassée sur la longueur par la supériorité naturelle de son adversaire du soir (4-1).

Ce qu’il faudra retenir de cette soirée qui sera sans doute vite oubliée ? Peut-être d’abord qu’elle est venue refermer ce que Didier Deschamps a lui même qualifié de « très bon stage ». Certainement, ensuite, qu’elle aura apporté des éléments sur certains pions et le cas de Benjamin Pavard tombe forcément directement au milieu de la table. Posté dans l’axe aux côtés de Konaté après des mois de bagarre avec le sélectionneur pour être testé à son poste originel, le défenseur de l’Inter a répondu présent, plantant un doublé de luxe, mais se montrant surtout solide et propre dans son rôle défensif. Plusieurs situations auront attiré les regards, que ce soit une bonne contre-pression en première période (20 e ) ou une subtile ouverture pour un Mbappé tout juste hors-jeu en seconde. Il aura été, au global, le deuxième joueur français qui a disputé le plus de duels et l’un de ceux qui en a le plus remporté.…

Par Maxime Brigand, à Pierre-Mauroy pour SOFOOT.com