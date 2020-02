Et si Cavani reprenait sa place de titulaire face à Dortmund ?

Buteur ce dimanche soir face à Lyon quelques minutes après être entré en jeu, Edinson Cavani est bel et bien de retour. Débarrassé de ses pépins physiques et des rumeurs de départ imminentes vers l'Espagne, le meilleur buteur de l'histoire du PSG doit avoir le droit de terminer son aventure parisienne en beauté. Par exemple en étant titularisé à Dortmund.

Retour en grande pompe

Cela faisait un moment que les supporters parisiens n'avaient pas ressenti ce frisson. Au Parc des Princes, cela datait précisément du 11 août 2019. Une éternité, qui correspond à la première journée de championnat et d'un match contre Nîmes. Ce jour-là, le PSG se demandait encore si Neymar allait rester au club, ne savait pas encore que Mauro Icardi allait débarquer dans les ultimes heures du mercato, mais voyait, surtout, Edinson Cavani expédier un penalty en force pour ouvrir le score face aux Crocos. Là non plus, l'Uruguayen ne se doutait pas que ce but serait son dernier au Parc des Princes (en championnat) de l'année civile 2019. Alors, dimanche soir, après avoir retrouvé de nouveau le chemin des filets avec Paris face à Lyon (4-2), Cavani a jubilé. En compagnie d'Idrissa Gueye, il a posé le genou droit à terre et a décoché une flèche, comme il a l'habitude de le faire depuis six ans et demi. Problème : cette habitude n'a plus rien d'un refrain cette saison, et il est l'heure que les choses changent. Dès le 18 février, et cette manche aller à Dortmund en Allemagne pour le compte des huitièmes de finale de la Ligue des champions.Pour commencer, il n'y avait qu'à voir cette joie, celle-là même qui habitait le visage du buteur de 32 ans, lorsque l'ancien bomber de Naples et de Palerme a célébré comme il se doit son 199pion parisien en communiant avec le public du Parc. Au micro de la chaîne du club, oui, l'émotion était bel et bien là : "(...)