Et si c'était le Mondial de Frenkie de Jong ?

Un homme s'est distingué lors de ce premier gros match de ce Mondial 2022 : Frenkie de Jong. Le milieu néerlandais part sur ses bases très élevées et pourrait briller cet automne au Qatar.

Une montée en puissance

" On a besoin de joueurs qui font le jeu et Frenkie de Jong sera un élément clé de cette équipe " Boudewijn Zenden

La dernière fois que lesont pris part à un match de Coupe du monde, Frenkie de Jong n'avait que 17 ans. Depuis, le milieu a déboulé comme un dingue dans l'entre-jeu des Néerlandais et huit étés après le dernier Mondial des Bataves, le Barcelonais pris les clés du milieu de la sélection. Sa partition face au Sénégal ce lundi a été un régal . Au cours du premier acte, le blondinet formé à l'Ajax Amsterdam s'est tout de suite montré très libre, et, par ses passes ou ses courses, a cassé des lignes. Comme le reste de ses coéquipiers, il s'est un peu éteint au retour des vestiaires, mais il a finalement trouvé la solution, en déposant un ballon parfait sur la tête de Cody Gakpo, qui a profité de la sortie ratée d'Édouard Mendy pour poignarder les Lions de la Teranga en fin de partie (86).Un performance complète, même s'il a perdu deux ballons très chauds. D'abord un, dans sa surface, prenant à défaut Virgil van Dijk (29), puis un autre en manquant sa passe en retrait (48). À part ces erreurs, qui auraient pu coûter cher, certes, le milieu a su empoisonner le trio Kouyaté-Mendy-Gueye. Ce superbe match, pas sûr que grand monde aurait pu le prévoir il y a encore deux mois. Après un été agité, prié par sa direction de réduire son salaire ou de quitter Barcelone, le Néerlandais n'a pas débuté la saison comme un indiscutable dans l'esprit de Xavi. Au point d'inquiéter Louis van Gaal, son sélectionneur., confiait le Pélican en septembre dernier.Mais depuis la dernière trêve internationale, de Jong est monté en régime et s'est imposé dans le onze de départ de son entraîneur catalan : cinq titularisations sur ses sept dernières rencontres de championnat, un but et une passe décisive sur ses deux derniers matchs avec les. Une forme ascendante… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com