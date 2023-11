Et si c'était l'heure de Youssouf Fofana ?

Privé d'Aurélien Tchouaméni et d'Eduardo Camavinga, Didier Deschamps va bien être obligé d'innover pour garnir son entrejeu face à Gibraltar ce samedi. Le baptême du feu de Warren Zaïre-Emery est attendu, mais celui qui a la plus grosse carte à jouer s'appelle peut-être Youssouf Fofana.

Cette semaine, à Clairefontaine, il n’y avait qu’un patronyme dans toutes les bouches : Zaïre-Emery. Du haut de ses 17 ans et quelques, le jeune Parisien est l’attraction naturelle de ce rassemblement automnal des Bleus, au point que le principal intéressé a été lui-même obligé de calmer les ardeurs en conférence de presse : « Médiatiquement, il y en a un peu beaucoup, mais c’est flatteur. Ma famille m’a dit qu’on parlait beaucoup de moi. Eux-mêmes pensent que c’est trop. » Un avis partagé par son sélectionneur quelques jours plus tôt : « N’en faites pas trop, laissez-le tranquille. Il est mis en lumière, c’est forcément au détriment d’autres joueurs. Vous aimez bien déclasser. Vous le voyez tout de suite titulaire, c’est bien qu’il soit là déjà. » Autrement dit, dans le langage Deschamps : face à Gibraltar, WZE aura sûrement du temps du jeu, mais il y aura bel et bien une interrogation dans l’entrejeu, qui pourrait finir par profiter à Youssouf Fofana. Devenu un membre à part entière du groupe France, le Monégasque mériterait bien un petit coup de boost supplémentaire après un début de saison plus qu’intéressant sur le Rocher.

L’ovni au pays des Martiens

La page Pogba-Kanté manifestement tournée, Deschamps a rapidement trouvé la formule qui marche pour son milieu de terrain, à savoir un trident complémentaire Tchouaméni-Rabiot-Griezmann, sans oublier la présence de Camavinga, très souvent intéressant lorsqu’il est utilisé à son poste de prédilection. L’ancien Rennais s’est malheureusement amoché le genou à l’entraînement mercredi et manquera Gibraltar, pendant que Tchouaméni a lui manqué ce rassemblement en raison d’une blessure au pied. Ces malheurs donnent au moins l’occasion de voir de nouveaux visages, d’analyser aussi vers qui DD va se tourner en premier recours et, pour certains, c’est une opportunité en or de pointer le bout de leur nez. Pour Fofana, désormais systématiquement présent en sélection, il semble y avoir une fenêtre de tir idéale pour se montrer, lui qui n’a été titularisé qu’à trois petites reprises chez les Bleus, mais qui a toujours fait preuve de fiabilité lors de ses 13 sélections.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com