Et si acheter d'occasion faisait baisser ses impôts...

« Stop à la surconsommation » ce slogan n'est pas celui de militant d'ultragauche mais le message porté par deux patrons, celui du Boncoin et de la Camif, qui proposent un coup de pouce à l'occase. Leur idée : accorder un crédit d'impôts de 15 % aux acheteurs de tout type de produits de seconde main depuis le pull déniché en vide-greniers, jusqu'au buffet normand récupéré chez Emmaüs en passant par les frigos, ordinateurs, jouets... A peu près tous les biens de consommation sont concernés, à l'exception notable des voitures.« Ma conviction est qu'il faut encourager les achats responsables, l'occasion ou les produits écoconstruits (fabriqués à partir de produits recyclés, réparable...) parce que nos ressources sont limitées. Face à l'urgence climatique, on n'a simplement pas le choix. » assure Antoine Jouteau, le directeur du Boncoin qui propose d'inscrire cette niche fiscale dans le projet de loi Economie circulaire en ce moment discuté au Parlement. Il a pour ce faire, le « soutien total » de Laetitia Vasseur cofondatrice de l'association Halte à l'obsolescence programmée (HOP).Noté sur le ticket de caisseConcrètement, en achetant sur les sites de seconde main, type Le Bon Coin, Vinted..., nous recevrions en même temps que notre facture, un document à produire aux impôts sur le modèle de ce qui existe dans le domaine des dons aux associations. Pour les boutiques physiques, c'est encore plus simple, elles pourraient indiquer « déduisible des impôts » sur leurs tickets de caisse.« Les Français sont déjà les héros discrets de la transition écologique, plutôt que de leur taper sur les doigts autant encourager les comportements vertueux, signale Antoine Jouteau. Il faut positiver le débat. Cette proposition dope le pouvoir d'achat en même temps qu'elle préserve l'environnement. »Le prix n'est pas forcément ce qui bloqueSelon les derniers chiffres de l'Ademe (Agence de ...