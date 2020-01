«Et puis soudain, "boom"» : quand Trump raconte la frappe contre le général Soleimani

Donald Trump a profité d'un public acquis à sa cause pour livrer vendredi un récit très personnel des dernières heures de Qassem Soleimani. En présence des donateurs du Parti républicain réunis dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, il a donné de nouveaux détails sur la mort du général iranien, tué à Bagdad le 3 janvier dernier par l'armée américaine.Selon lui, avant la frappe qui l'a visé, près de l'aéroport de la capitale irakienne, Soleimani « disait des mauvaises choses sur notre pays », selon un enregistrement sonore diffusé samedi par CNN. « Il était censé être invincible », a lancé Trump. « Il disait, genre, "nous allons attaquer votre pays, nous allons tuer vos gens". J'ai dit : "combien de temps est-ce qu'on doit encore écouter cette merde ?" »« Deux pour le prix d'un »Donald Trump a alors reproduit la scène, imitant les militaires qui s'adressaient à lui pendant qu'il suivait l'opération en simultané depuis les Etats-Unis. « Ils ont dit : "Monsieur -- et vous savez, ça vient de caméras à des kilomètres dans le ciel. Ils sont ensemble, Monsieur [...] Ils ont deux minutes et onze secondes à vivre. Ils sont dans la voiture. Ils sont dans un véhicule blindé qui est en marche. Monsieur, ils ont environ une minute à vivre, Monsieur... 30 secondes, 10, 9, 8..." Et puis soudain, "boom". "Ils ne sont plus là, Monsieur." » LIRE AUSSI > Mort du général Soleimani : pourquoi Trump a-t-il frappé maintenant ?Le président américain s'est réjoui d'en avoir éliminé « deux pour le prix d'un » car Abou Mehdi al-Mouhandis, lieutenant de Soleimani et chef de la coalition Hachd al-Chaabi, a également été tué par la frappe américaine.Donald Trump a reconnu que la frappe avait « secoué le monde », mais Soleimani « méritait qu'on le frappe durement », a-t-il affirmé. « Parce qu'il était méchant, il a tué [...] des centaines de milliers de personnes ...