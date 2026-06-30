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Et pourquoi pas remettre Lucas Hernandez à gauche ?
information fournie par So Foot 30/06/2026 à 01:00

Et pourquoi pas remettre Lucas Hernandez à gauche ?

Et pourquoi pas remettre Lucas Hernandez à gauche ?

Si l’attaque tricolore scintille dans le ciel américain, ce n’est pas le cas de la défense et notamment le poste de latéral gauche. Ni Lucas Digne ni Théo Hernandez ne semblent donner pleinement satisfaction, alors à l’heure où démarrent les choses sérieuses face à la Suède, il s’agirait de trancher ce mardi soir : et si la solution n’était pas de mélanger le prénom de l’un et le nom de l’autre : « Lucas Hernandez » vous dites ?

Un petit pont humiliant et des crochets par-ci, un penalty concédé par-là… Théo Hernandez a vécu un véritable calvaire ce vendredi soir face à la Norvège (4-1). Une fois de plus. Le temps d’une soirée, le virevoltant ailier de Fulham Oscar Bobb l’a piétiné et en a fait son souffre-douleur. À tel point que le latéral gauche tricolore ne savait plus vraiment où donner de la tête, comme s’il avait été assommé d’un grand coup de casserole. Mais le joueur exilé en Arabie saoudite et à Al-Hilal depuis l’été 2025 n’en est pas à son coup d’essai : il avait déjà pris des vagues et bu la tasse dès le match du Sénégal lors de l’entrée de l’électrisant Ibrahim Mbaye, buteur après l’avoir enrhumé (et pas aidé par Magic Mike Maignan). Ce mardi soir, c’est une nouvelle compétition qui débute pour les Bleus avec un seizième de finale face à la Suède. Et selon les derniers échos, c’est Lucas Digne qui devrait prendre la place de Théo Hernandez dans le onze. De quoi régler tous les maux d’une sélection ambitieuse et portée vers l’offensive ? Pas vraiment, non.

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Par Vincent Miffon pour SOFOOT.com

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