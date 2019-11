Et maintenant, quel avenir pour l'e-sport en France ?

L'AccorHotels Arena a accueilli le plus grand rendez-vous mondial annuel de la scène des compétitions de jeu vidéo. L'événement, qui a suscité un engouement médiatique inédit, pose la question du réservoir de croissance de l'e-sport.

Une défaite sportive pour l'Europe, mais une grande victoire psychologique pour le sport électronique ? Dimanche 10 novembre, devant environ 15 000 personnes, l'AccorHotel Arena a été le théâtre de la victoire 3 manches à 0 des chinois de FunPlus Phoenix contre les Européens de G2 Esports. Le cadre : l'ultime rencontre du championnat du monde de League of Legends, la plus importante compétition de jeu vidéo, dans ce qui a semblé marquer un pas majeur vers la reconnaissance de l'e-sport par le grand public.

A défaut de suspense, cette finale a en effet été un succès dans les grandes largeurs. Le public français, fiévreux et fair-play, a été à la hauteur de sa réputation de meilleur public d'e-sport ; Noi et Chips aux commentaires ont enflammé Bercy ; et l'impressionnant spectacle d'ouverture mêlant images virtuelles et chanteurs réels a rappelé que le monde du jeu vidéo s'y connaît en matière de divertissement.

« C'était très innovant, et en termes de spectacularisation des événements l'e-sport n'a rien à envier au sport, voire le sport a des choses à apprendre de l'e-sport », se félicite Nicolas Besombes, maître de conférences en Staps et vice-président du syndicat France Esports.

Records d'audience

Avec 1,75 million de spectateurs sur la plate-forme de diffusion de vidéo en direct Twitch - surpassant la désormais célèbre « éclipse » de Fortnite - et plus de 3,9 millions de téléspectateurs simultanés au global, hors retransmissions télévisées et hors territoire chinois, elle a battu le record de l'événement e-sportif le plus regardé de l'histoire.

