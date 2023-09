information fournie par So Foot • 25/09/2023 à 01:07

Et maintenant, le PSG peut même vivre sans Mbappé

Sorti prématurément sur blessure, Kylian Mbappé a vu ses partenaires délivrer une partition collective de haute volée en son absence ce dimanche soir dans le Classique (4-0). Et les recrues offensives parisiennes ont enfin confirmé les promesses.

Le fameux dicton dit qu’on ne change pas une équipe qui gagne, mais, décidément, Luis Enrique ne fait pas grand-chose comme le commun des mortels. Après la belle performance de ses gars mardi face à Dortmund, il aurait été assez logique de voir l’Asturien reconduire le même onze pour défier Marseille dans le Classique ce dimanche. Mais sur les coups de 19h30, une surprise tombe : Bradley Barcola est lancé dans le grand bain pour la première fois de son aventure parisienne. Un choix osé, qui s’est finalement avéré payant, comme celui de relancer Randal Kolo Muani en pointe, mais aussi celui d’envoyer dans la bataille Gonçalo Ramos suppléer Kylian Mbappé, sorti très tôt sur blessure (32 e ). Les longs mois où le PSG a souvent dû s’en remettre à des exploits de son génie français sont peut-être derrière lui et rappelle que Paris peut gagner, et bien jouer, sans sa star.

Sans Mbappé, le collectif n’a pas flanché

Il faut aussi dire que Paris s’est rapidement rendu la tâche facile dans cette partie. Sur un coup franc résultant d’une faute discutable, l’intenable Achraf Hakimi a décoché un bijou qui a suffi à faire plonger Marseille dans une spirale infernale. Les hommes de l’intérimaire Pancho Abardonado n’ont rien tenté de transcendant derrière, ils ont plutôt été contraints de se débrouiller avec des miettes en contre-attaque, parfois vendangées par Vitinha, souvent annihilées par Valentin Rongier et Azzedine Ounahi. Mais cette apathie marseillaise ne provient pas de nulle part, elle doit être mise en relief face à la prestation parfaite du PSG, peut-être la plus aboutie depuis plusieurs années dans un match de cette envergure. Surtout, elle fait basculer le club de la capitale vers d’autres sphères : celles d’un collectif retrouvé, avec le guide Luis Enrique qui sait où il veut aller, et la précieuse capacité, aussi, d’exister sans Kylian Mbappé.…

Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com