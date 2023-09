information fournie par So Foot • 01/09/2023 à 18:07

Et maintenant, ça coince pour Randal Kolo Muani à Paris

Un nouveau France-Allemagne de légende.

On pensait que le feuilleton Kylian Mbappé n’aurait pas d’égal cet été, et que la dernière journée allait être bien calme sans les ardeurs de l’international français. Heureusement, Randal Kolo Muani, son coéquipier en équipe de France, semble s’en inspirer et offre de sérieux retournements de situation dans son bras de fer avec l’Eintracht Francfort. Tout proche du Paris Saint-Germain après un accord trouvé entre les deux clubs ce vendredi matin, RKM est désormais parti pour rester en Bundesliga.…

EL pour SOFOOT.com