Et le centre de formation le plus rentable de la décennie est…

Attendez, attendez…

Cette semaine, l’observatoire du football CIES publie une étude sur les centres de formation les plus rentables de la planète. Les calculs sont faits sur les dix dernières années et ne prennent en compte que « les recettes générées par le transfert de joueurs qui y ont passé au moins trois saisons entre leurs 15 et 21 ans. » À ce petit jeu, c’est le Benfica Lisbonne qui a, de loin, la meilleure académie avec 516 millions d’euros générés par la vente de 30 joueurs. Le podium est ensuite complété par l’Ajax (376 millions sur 36 joueurs) et l’Olympique lyonnais (370 millions sur 32 joueurs). Cocorico bronzé.…

LP pour SOFOOT.com