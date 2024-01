« Et là, tous les joueurs adverses le défoncent... »

Ce dimanche 14 janvier, un match de Régional 3 (Ligue Occitane) entre l'ES Pérols et l'US Béziers a été définitivement interrompue en raison d'une bagarre générale. Si dans les tribunes du football professionnel, les violences sont légion, cette tendance semble déteindre jusqu'au mains-courantes chez les amateurs. Une victime de cet affrontement témoigne de la scène.

Pouvez-vous nous raconter la scène comme vous l’avez vécu ce dimanche ?

Au stade, on a dix personnes dans les tribunes – deux ados, deux retraités, trois cinquantenaires et trois jeunes de 25 ans qui jouent habituellement pour la réserve – et l’US Béziers a quatre ou cinq supporters. On mène 2-1 grâce à un but à la 89 e minute. Un de nos joueurs part célébrer vers la cage et, pendant ce temps, il y a un accrochage sur le côté du terrain : un joueur de Béziers vient faire un « tête contre tête », un de nos joueurs arrive et prend deux droites. Je ne sais pas d’où ça part. Suite à ça, les supporters biterrois descendent au grillage, énervés. Nos supporters essayent de les calmer en leur disant que ça ne sert à rien, mais les joueurs s’en prennent sauvagement à un des nôtres, qui part en courant pour s’échapper. Ils arrivent à le rattraper. Là, c’est un déchainement de violence, tous les joueurs adverses montent dans la tribune et le défoncent. Notre joueur arrive à sauter par-dessus un muret et est attendu par des supporters qui ont fait le tour. On l’a retrouvé plus tard, à 19 heures, roué de coups, torse-nu et en crampons parce qu’ils l’ont laissé comme ça. Je tiens quand même à signaler le courage des trois arbitres officiels qui ont pas hésité à monter dans les tribunes pour aider les supporters agressés. C’est la première fois que je vois ça, ils ont vraiment du courage. Vraiment, merci à eux.…

Propos recueillis par Quentin Fredon pour SOFOOT.com