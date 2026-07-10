Et Kylian… Ballon d'or ?

La question est provocatrice et précipitée, mais la Coupe du monde pleinement réussie jusqu’à présent de Kylian Mbappé sur le plan individuel oblige qu’on se la pose : et s’il devenait, dans quelques jours, le nouveau favori dans la course au Ballon d’or ? L'objectif collectif prime et se rapproche, mais la route reste longue.

Désolé pour Mauvais Djo et son titre Pilé mais son statut de tube de l’été risque de vaciller dans quelques jours. Depuis la qualification de l’équipe de France pour les demi-finales de la Coupe du monde 2026, après sa victoire facile contre le Maroc en quarts, une petite chanson commence doucement à se faire entendre parmi les supporters : « Et Kylian, Ballon d’or… Et Kylian, Ballon d’or… » Jusqu’à présent, cette rengaine était exclusivement réservée à Ousmane Dembélé, évidemment depuis le premier succès du PSG en Ligue des champions en mai 2025, mais aussi pendant ce début de Coupe du monde, pendant laquelle à défaut d’être constant et transcendant, le numéro 7 se montre beaucoup plus efficace et décisif que d’habitude en Bleu.

Au-delà des supputations et des projections, puisque tout pourrait s’arrêter sur une saloperie de but d’Oyarzabal à Dallas, cela signe déjà une première petite victoire pour Kylian Mbappé, qui a très certainement fait de ce Ballon d’or l’un des objectifs de sa saison. Une saison singulière, comme tout ce qui touche Kyks, lors de laquelle il a marqué mille buts, remporté zéro trophée en club, vu son rôle au Real Madrid remis en cause, son positionnement tactique sans cesse discuté, sa place en pointe de l’équipe de France voire son capitanat chahutés la veille encore du premier match de poule face au Sénégal.…

Par Pierre Maturana pour SOFOOT.com