Et Kvara céda

Attraction de la saison du Napoli, Khvicha Kvaratskhelia était particulièrement attendu pour le premier quart de finale de Ligue des champions de l'histoire du club. 180 minutes dans la tenaille milanaise plus tard, le constat est là : le Géorgien vient de connaître son premier accroc.

Khvicha Kvaratskhelia risque de faire quelques cauchemars lors des prochaines nuits, à chaque fois qu’il fermera les yeux et verra se former dans son esprit le visage de Davide Calabria. Pourtant promis à l’enfer – ou tout du moins à souffrir – face à l’intenable ailier géorgien, le latéral du Milan a tout simplement muselé son vis-à-vis à trois reprises en à peine trois semaines. Du très très costaud. Véritable révélation du championnat italien pour sa toute première saison dans la Botte, meilleur joueur d’un Napoli époustouflant depuis le début de la saison, Kvaratskhelia passait son plus gros test lors de ce quart de finale de C1. Résultat : recalé.

Bloqué dans un bug perpétuel

Ce dernier centre envoyé au troisième poteau pour la dernière chance napolitaine dans les ultimes secondes restera comme le point final de deux prestations bien en-dessous de ce qui était attendu de lui. En l’absence de Victor Osimhen lors de l’aller à San Siro, Khvicha Kvaratskhelia était espéré comme le patron offensif des siens. Mais à l’image d’une équipe novice à ce niveau de la compétition, il n’avait guère pesé. Le retour de son compère nigérian, l’ambiance du stade Maradona ou même la pression liée à l’obligation de renverser la tendance l’ont-ils l’aider à mieux faire pour cette manche retour ? Pas vraiment. Systématiquement pris à deux, le Géorgien s’est entêté à vouloir repiquer dans l’axe pour frapper, comme bloqué dans un bug perpétuel. Et si l’action aurait pu aboutir en tout début de seconde période, elle a surtout tourné à la caricature au fil des minutes. Avant donc ce penalty repoussé par Mike Maignan, qui aurait pu enflammer la fin de partie.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com