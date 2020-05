Et c'était comment, le championnat anglais à 22 clubs ?

On parle de plus en plus d'une nouvelle saison de Ligue 1 française à 22 clubs. Pour se faire une idée de la pertinence et de la viabilité de cette option, il est possible se référer au championnat anglais à 22 membres disputé entre 1920 et 1995. Petit bilan de ces 75 saisons à 22 pensionnaires, donc.

Inquiets pour leur santé, les joueurs pourraient repousser la reprise de la Premier League

Jouer, jouer, jouer !

Fondé en 1988, le championnat anglais de football professionnel de D1 appelé Football League First Division s'est stabilisé à 22 clubs lors de la saison 1919-20. Il en sera ainsi jusqu'à la saison 1994-1995, à l'exception des années de guerre 1939-1946 (pas de championnat) et d'une courte période 1988-1991 à 21 clubs puis à vingt. Dans notre période contemporaine qui débute après la Seconde Guerre mondiale, la First Division ne subissait que deux relégations en Second Division puis trois à partir de 1973-74.Au-delà du nombre le plus élevé de clubs participants dans un championnat européen, la ligue anglaise va jouir d'une grande homogénéité sur la durée du fait du peu de clubs rétrogradés en D2. En plus d'un plus grand nombre de matchs par clubs (42 en Angleterre contre 38 en D1 française à vingt équipes, par exemple), le foot pro anglais disputait en outre une coupe nationale depuis 1872 : la prestigieuse FA Cup.Or, à partir de 1955-56, les clubs anglais vont disputer les différentes coupes d'Europe et s'engager en 1960-61 dans une nouvelle coupe nationale, la Football League Cup (ou Coupe de la League). Enfin, les internationaux anglais jouaient en moyenne une dizaine de matchs par saison pour lesjusqu'aux années 1970 puis une douzaine dans les années 1980 et 90. On résume : un championnat à 22 équipes, les coupes d'Europe, deux coupes nationales avec parfois matchs aller-retour et replays interminables (dix rencontres en League Cup 1973 pour le vainqueur, Tottenham !) et enfin matchs de sélection nationale qui culminent à quinze matchs certaines années (17 rencontres pour lesen 1966 !). Sans oublier les traditionnels matchs de gala à l'international, où les clubs anglais étaient déjà très prisés...