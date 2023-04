Et à la C1, c’est le Real qui gagne

Un an après sa qualification épique, le Real Madrid retrouve Chelsea en quarts de finale de Ligue des champions. Et comme d’habitude, les Merengues seront à la hauteur du rendez-vous, qu’importe la situation au pays.

L’herbe est toujours plus verte ailleurs, paraît-il. Pour le Real Madrid, elle l’est assurément en Ligue des champions cette saison. Aux fraises en championnat, avec treize points de retard sur le FC Barcelone, les Merengues sont des dauphins bien inoffensifs en cette fin de saison en Liga. Dernière preuve : la défaite samedi face à Villarreal, au Santiago Bernabeu (2-3). Quatre jours plus tard, c’est sur cette même pelouse que le Real Madrid va pouvoir ressortir sa tenue de gala européenne, à l’heure de défier Chelsea pour la troisième saison consécutive en C1. En 2021-2022, les Blues s’étaient hissés en finale aux dépens des Madrilènes, qui avaient pris leur revanche la saison suivante, lors d’un quart de finale mythique. Un an plus tard, l’heure de la belle a sonné, avec un Real favori par la force des choses.

Félix, le gentil épouvantail

Identique à celle de la saison passée, au même tour, l’affiche est pourtant bien différente. Parce que le retour aura cette fois lieu à Stamford Bridge, que le Real et Chelsea ont inversé leurs étiquettes de club en crise vs tenant du titre, et qu’Antonio Rüdiger a changé de camp. Interrogé par Marca pour l’occasion, l’Allemand dresse le tableau : « Chelsea a beaucoup changé, je ne sais pas trop à quoi m’attendre. Elle n’a rien à voir avec l’équipe dans laquelle je jouais. » Depuis son départ, Thomas Tuchel puis Graham Potter ont été remerciés, sans parler des innombrables recrues arrivées sur les bords de la Tamise. Un remaniement perpétuel dont l’efficacité laisse songeur, en dehors des performances d’un ancien ennemi de la Maison-Blanche : João Félix. Prêté par l’Atlético, le Portugais régale depuis son arrivée en janvier, mais n’a pas de quoi effrayer le Real pour autant. En six matchs face aux Merengues , il n’a jamais été décisif, ni gagné. Pire : en deux sorties sur la pelouse du Bernabeu, il a perdu deux fois sur le même score (2-0). Une statistique que ne ressortira sûrement pas Frank Lampard, de retour aux affaires, à l’heure de motiver ses troupes, à la peine en championnat (11 e ) et encore battues le week-end dernier à Wolverhampton (1-0).…

Par Adrien Hémard-Dohain pour SOFOOT.com