Estonie : le sabotage d'une usine de drone déjoué in extremis, Tallinn ferme sa frontière avec la Russie

Moscou a dénoncé "une nouvelle manifestation de russophobie agressive et débridée".

Le poste frontière de Narva, entre la Russie et l'Estonie. ( AFP / STR )

L'Estonie a accusé le renseignement militaire russe d'avoir tenté d'incendier une usine de drone sur son territoire et a annoncé dimanche 15 novembre qu'elle allait entièrement fermer sa frontière avec la Russie

Ce pays balte qui abrite une importante minorité russe a accusé à plusieurs reprises la Russie de provocations hybrides depuis son invasion de l'Ukraine en 2022, notamment d'une récente attaque incendiaire similaire il y a quelques mois.

"L'Estonie fermera tous les points de passage à la frontière estono-russe à compter du 1er décembre", a annoncé sur la plateforme X le chef de la diplomatie estonienne, Margus Tsahkna. "La Russie doit comprendre que les actions hostiles contre l'Estonie ont des conséquences . Les tentatives d'intimidation, de déstabilisation ou de remise en cause de notre sécurité ne resteront pas sans réponse", a-t-il ajouté.

"Nous allons vérifier si tout ça est vrai", a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, à l'agence russe TASS. "Mais si ce sont réellement leurs projets (de fermer la frontière, ndlr), cela sera perçu comme une nouvelle manifestation de russophobie agressive et débridée."

Les autorités estoniennes disposent selon Margus Tsahkna "de preuves claires" impliquant le renseignement militaire russe (GRU) dans une tentative de sabotage commise dans la nuit de vendredi à samedi contre un fabricant de drones près de Tallinn, la capitale. Le Premier ministre, Kristen Michal, a lui-même fait état de cette attaque contre le fabricant de drones de reconnaissance et d'attaque Threod Systems. "D'importants dégâts ont été évités grâce au renforcement des mesures de sécurité et à la réaction rapide des forces de l'ordre. Les assaillants ont été placés en détention", a-t-il indiqué sur X.

Ressortissants lettons

Les faits se sont produits à Viimsi, au nord de Tallinn. L'attaque a été évitée grâce à l'intervention des équipes de sécurité de l'entreprise et huit personnes, résidant en Lettonie, ont été arrêtées, a indiqué la procureure générale, Astrid Asi, lors d'une conférence de presse dimanche. En août, le sous-traitant de défense Milrem, à Tallinn, avait été visé par une tentative d'incendie et des ressortissants lettons arrêtés.

Le chef du gouvernement a dénoncé "un épisode de la guerre hybride plus large que mène la Russie contre l'Europe , avec pour objectif de réduire le soutien à l'Ukraine et la pression sur la Russie".

"Nous ne nous laisserons pas intimider. L'Estonie se prépare à la possibilité de fermer sa frontière avec la Russie afin de réduire les risques pour notre population et pour notre sécurité nationale", a-t-il dit.

Pour le ministre des Affaires étrangères, "la fermeture des points de passage frontaliers réduira la capacité de la Russie à mener des activités hostiles en Estonie et renforcera nos efforts pour empêcher le contournement des sanctions".

L'Estonie, membre de l'UE et de l'Otan, maintenait trois postes-frontières ouverts avec la Russie, à Narva, Luhamaa et Koidula, pour le passage des piétons et des marchandises. Le passage des véhicules via Narva a été suspendu en février 2024 par la Russie. Le poste de Narva est particulièrement fréquenté en été et pendant les fêtes de fin d'année, car il est l'un des seuls points de passage terrestre entre l'Union européenne et la Russie encore ouverts depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par Moscou en 2022.

En Estonie, ancienne république soviétique qui a recouvré son indépendance en 1991, quelque 5,5% des 1,36 million d'habitants avaient la citoyenneté russe début 2026 , d'après des statistiques officielles estoniennes.