Esther González supprime les photos avec sa famille après son transfert
Encore un peu de folie. L’arrivée d’Esther González à Al-Quadsiah fait bien jaser : après avoir signé son contrat avec le club saoudien, l’attaquante espagnole a pris une décision des plus surpenantes concernant sa vie privée. La championne du monde 2022 a supprimé de ses profils plusieurs photos sur lesquelles elle apparaissait aux côtés de sa compagne et de sa fille , née en janvier dernier.
Une vague de critiques
Selon M arca, l’ancienne buteuse de Gotham a suscité de nombreuses critiques. Les utilisateurs et les associations défendant les droits LGBTQIA+ considèrent que la star ibérique tenterait de dissimuler publiquement sa vie familiale afin de s’adapter aux normes sociales du pays . Pour rappel, l’Arabie Saoudite est un pays peu clément vis-à-vis des droits LGBTQIA+ : les relations homosexuelles sont toujours considérées comme des crimes passibles de peine de mort.…
SW pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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