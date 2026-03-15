Esteban Lepaul, deuxième meilleur marqueur français cette saison

La première place va vous étonner. Auteur d’un nouveau but face à Lille ce dimanche soir, Esteban Lepaul est devenu le deuxième meilleur buteur des cinq grands championnats , derrière Kylian Mbappé.

🇫🇷 Esteban Lepaul (14 réalisations) est le 2e meilleur buteur français dans les 5 grands championnats cette saison derrière Kylian Mbappé (23). #SRFCLOSC…

LB pour SOFOOT.com