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Esteban Lepaul, deuxième meilleur marqueur français cette saison
information fournie par So Foot 15/03/2026 à 22:43

Esteban Lepaul, deuxième meilleur marqueur français cette saison

Esteban Lepaul, deuxième meilleur marqueur français cette saison

La première place va vous étonner. Auteur d’un nouveau but face à Lille ce dimanche soir, Esteban Lepaul est devenu le deuxième meilleur buteur des cinq grands championnats , derrière Kylian Mbappé.

🇫🇷 Esteban Lepaul (14 réalisations) est le 2e meilleur buteur français dans les 5 grands championnats cette saison derrière Kylian Mbappé (23). #SRFCLOSC…

LB pour SOFOOT.com

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