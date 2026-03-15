Esteban Lepaul, deuxième meilleur marqueur français cette saison
La première place va vous étonner. Auteur d’un nouveau but face à Lille ce dimanche soir, Esteban Lepaul est devenu le deuxième meilleur buteur des cinq grands championnats , derrière Kylian Mbappé.
🇫🇷 Esteban Lepaul (14 réalisations) est le 2e meilleur buteur français dans les 5 grands championnats cette saison derrière Kylian Mbappé (23). #SRFCLOSC…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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