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Estéban Lepaul, dans le piège de la fachosphère
information fournie par So Foot 25/09/2026 à 00:01
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Big Coq is watching you

Big Coq is watching you

Appelé pour la première fois en équipe de France par Zinédine Zidane, Estéban Lepaul aurait été « lynché » numériquement pour avoir déclaré dans une vidéo sa flamme à son pays et sa culture. Un procès alimenté par l’extrême droite, qui cache une mécanique bien huilée.

Quelle semaine pour Estéban Lepaul. Convoqué pour la première fois en équipe de France la semaine dernière, l’attaquant du Stade rennais a été injurié sur les réseaux sociaux après avoir clamé son amour pour la France dans une vidéo publiée sur X par son club : « J’aime la France. J’aime mon pays. La France est belle, notre culture est trop bien. J’aime la France pour son histoire, je kiffe ce pays » . Ces simples mots auront suffi à faire du Français de 26 ans « une cible » . Ou en tout cas, c’est ce que l’on pourrait croire en lisant les colonnes du JDD , de Valeurs actuelles ou en écoutant C-News et Europe 1, où l’on parle d’un joueur « lynché » , traité de « raciste » et de « facho » pour avoir fait l’éloge de son pays. La réalité est légèrement différente.

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Par Alexis Rey-Millet, avec Mohamed Benkhalfa pour SOFOOT.com

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