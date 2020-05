Esteban Granero : "L'objectif est d'aider ceux qui affrontent le virus au plus près"

En parallèle de sa carrière de footballeur professionnel, Esteban Granero est également à 32 ans président-directeur général de la compagnie Olocip qui planche sur le développement de l'intelligence artificielle. Mieux encore : l'actuel milieu du FC Marbella (D3 espagnole) lutte contre le coronavirus avec à son entreprise. Entretien avec un capitaine entouré d'experts.



Granero entreprend dans le domaine de l'IA

"L'analyse ne doit pas uniquement servir à ce qu'il s'est passé, mais surtout à ce qu'il va se passer."

Cela a débuté il y a cinq ans, c'était ma propre initiative. En tant que footballeur professionnel, je voyais que les données envoyées par les fournisseurs aux clubs étaient basiques. Je me suis dit qu'il était possible de développer ces informations, dans le sens où l'analyse ne doit pas uniquement servir à ce qu'il s'est passé, mais surtout à ce qu'il va se passer. Avec la récupération de données, il était possible de procéder à différents calculs afin de faire fonctionner l'intelligence artificielle. J'ai commencé à faire mes recherches et je suis entré en contact avec deux professeurs de l'université polytechnique de Madrid : Pedro Larrañaga et Concha Bielza. Nous avons commencé à travailler sur ce projet ensemble, et au bout de deux ans, ils ont rejoint l'entreprise. Ensuite, ils se sont occupés du recrutement de docteurs et scientifiques pour créer des solutions afin de mieux aider les clubs à comprendre les données et réduire l'incertitude sur les prises de décision. Tout ce que nous avons réalisé jusqu'à présent provient d'idées vierges, c'est-à-dire que nous n'avons pas importé de modèle. C'est un concept issu de nos propres esprits. Ce que nous créons démarre de zéro. Cela possède un inconvénient, car il faut absolument tout réaliser, mais cela signifie aussi que s'il n'y a pas de précédent, nous sommes les seuls à réaliser ce type de service. Les États-Unis commençaient déjà à travailler sur ces aspects, mais en Europe, cela n'existait pas encore. C'est un plaisir d'être pionniers en la matière.