So Foot • 17/08/2020 à 14:00

Est-il risqué de regarder Leipzig-PSG dans un bar face au Covid ?

Cette Ligue des champions ne ressemble à aucune autre, en raison évidemment de l'épidémie de Covid qui a contraint à la délocalisation et au huis clos. L'une des alternatives pour les supporters parisiens serait justement de se retrouver dans un bar pour communier autour de cette demi-finale inespérée, sauf que le virus guette et gâche même la fête en ces lieux populaires de Paris.

Paris S-G RB Leipzig le 18/08/2020 à 21:00 Ligue des champions

Cobos : " Je rêve que Silva envoie le PSG en finale "

Le bar qui diffuse le match. Un eldorado pour les esthètes, qui préfèrent payer leur pinte plutôt que leur abonnement à RMC ou désormais Téléfoot. Un espace d'éducation populaire pour la jeunesse, qui y découvre les joies de la communion collective. Le rade du coin comme la brasserie qui s'enrichit avec son cocktail hors de prix ont donc tous les atouts pour incarner, ce mardi soir, l'ultime refuge de ceux et celles qui désirent vivre une éventuelle qualification des hommes de Tuchel autrement qu'en engraissant Uber Eats ou en "hashtaghant" en boucle devant un streaming qui saute.Sauf que la situation en région parisienne ne cesse de se détériorer, sur le terrain de l'épidémie. Pour faire court, après la fin du confinement, le relâchement des bonnes habitudes et le retour à la vie normale - surtout dans le monde du travail, et sans compter la circulation des vacances - ont permis un regain qui prend l'allure d'une courbe ascensionnelle. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com