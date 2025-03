Est de la RDC: le M23 remet 20 rebelles hutu FDLR au Rwanda

Des membres du mouvement M23 montent la garde devant le convoi de combattants présumés des FDLR au principal poste frontière entre la RDC et le Rwanda , le 1er mars 2025 à Goma ( AFP / Jospin Mwisha )

Vingt combattants présumés des FDLR, groupé armé fondé dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) par d'anciens responsables hutu rwandais du génocide des Tutsi de 1994, ont été remis samedi par le M23, groupe armé congolais soutenu par Kigali, aux autorités rwandaises.

Ces membres des Forces de libération démocratique du Rwanda (FLDR) ont été remis par le M23 à l'armée rwandaise (RDF) à la "Grande barrière" séparant les villes de Goma (RDC) et Gisenyi (Rwanda).

La présence active des FDLR dans des zones de l'est de la RDC, frontalières du Rwanda, est une des raisons avancées par Kigali pour justifier la présence de ses troupes aux côtés du M23, groupe armé de RDC, qui a repris en 2021 les armes contre le gouvernement de Kinshasa et s'est rendu maître depuis fin janvier notamment de Goma et Bukavu, grandes villes de l'est congolais.

Le plus haut gradé des FDLR remis samedi est le général Ezéchiel Gakwerere, accusé par plusieurs rapports internationaux d'avoir pris une part active au génocide des Tutsi, d'avril à juillet 1994, dans la ville de Butare (sud du Rwanda).

Le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) cite à plusieurs reprises son nom dans l'acte d'accusation du capitaine Ildephonse Nizeyimana, surnommé le "boucher de Butare", condamné à 35 ans de prison en 2014.

Autre gradé remis samedi, le commandant Gilbert Ndayambaje, avait été condamné en 2018 à la perpétuité par un tribunal de RDC pour crimes contre l'humanité pour des meurtres et tortures commis par des membres des FDLR.

- "En traquer d'autres" -

"Ils sont au total 20 militaires FDLR commandés par un général. Nous continuons à en traquer d'autres qui se cachent dans la ville de Goma", a déclaré à la presse Oscar Balinda, porte-parole adjoint du M23.

Escortés jusqu'au poste-frontière par des combattants du M23, la vingtaine de membres du FDLR, vêtus d'uniformes portant le drapeau de la RDC, certains trop jeunes pour avoir participé au génocide de 1994, ont ensuite été méthodiquement fouillés par des policiers rwandais.

Les rebelles seront "remis aux autorités chargées de leur dossier, après quoi ils seront poursuivis un par un", a déclaré au radiodiffuseur rwandais RBA le colonel Joseph Mwesigye.

"S’il y en a qui ont commis des crimes de génocide, ils seront traduits devant la justice", a martelé le Rwandais, déclarant que leur arrestation consistait une "confirmation absolue de ce que le gouvernement du Rwanda a toujours dit."

A savoir que les FDLR combattent aux côtés des forces congolaises et "qu’ils ont travaillé avec toute la coalition", a-t-il ajouté, citant notamment les Burundais, la Mission de l'ONU en RDC (Monusco), et les miliciens "wazalendo".

L'acte d'accusation devant le TPIR du capitaine Nizeyimana - notamment déclaré coupable d'avoir ordonné le meurtre de la reine Rosalie Gicanda - cite Ezekiel Gakwerere parmi les subordonnés ayant agi "de concert" avec lui dans des faits constitutifs de génocide, crimes contre l'humanité (extermination, assassinats, viols...) et crimes de guerre.

Le TPIR affirme notamment qu'Ezekiel Gakwerere a "mis à contribution de nombreux militaires" des Forces armées rwandaises (FAR) et des élèves sous-officiers pour entraîner des miliciens hutus Interahamwe, qui ont pris une part active aux massacres.

Le M23, en remettant le groupe arrêté "sur le champ de bataille", effectue le travail "que la communauté internationale pharisaïque (hypocrite, ndlr) aurait dû faire au cours des 30 dernières années," a réagi sur X le ministre rwandais des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe.