Est-ce qu'un câble a aidé Bellingham et les Anglais à se qualifier en demi-finales ?

Est-ce qu'un câble a aidé Bellingham et les Anglais à se qualifier en demi-finales ?

Les Norvégiens peuvent péter un câble. Après la main de Dieu, le câble du ciel ? Les Anglais ont rejoint le dernier carré de la Coupe du monde 2026 en battant la Norvège (2-1), Jude Bellingham a sauvé le Royaume, mais un invité de dernière minute a donné un joli coup de pouce au double buteur du soir.

Le cas…ble

Sur le premier but du milieu offensif (45 e +3), un câble de caméra a modifié la trajectoire du ballon. Après un long dégagement d’Ørjan Nyland, le Trionda est arrivé directement dans les pieds d’Elliot Anderson. Deux passes plus tard, Jude Bellingham contournait la défense norvégienne et inscrivait le premier but des Anglais.…

UL pour SOFOOT.com