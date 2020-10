Essonne: un policier dans un état grave après avoir été renversé par une voiture

Un policier a été hospitalisé dans un état grave après avoir été renversé par le conducteur d'une voiture dans la nuit de mardi à mercredi à Savigny-sur-Orge (Essonne) ( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Un policier a été hospitalisé dans un état grave, avec pronostic vital engagé, après avoir été renversé par le conducteur d'une voiture lors d'un contrôle dans la nuit de mardi à mercredi à Savigny-sur-Orge (Essonne), a-t-on appris de sources policières.

Vers 1H30 du matin un équipage de la Brigade anti-criminalité (BAC) s'est approché pour contrôler la voiture, une Peugeot "volée", ont précisé ces sources à l'AFP.

Le conducteur a alors redémarré et renversé le policier, un brigadier âgé de 40 ans. Ce dernier a été hospitalisé avec un "pronostic vital engagé". Il souffre d'une fracture à la jambe et d'un traumatisme crânien, ont ajouté les mêmes sources.

Le conducteur, qui a été identifié par les policiers, a pris la fuite.

"Tous les moyens sont mis en œuvre pour retrouver l'auteur en fuite", a écrit sur Twitter le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, en apportant son "soutien" au fonctionnaire blessé.

Ces faits surviennent dans un contexte de malaise policier après une série de violences, notamment l'attaque aux mortiers d'artifice du commissariat de Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) ce week-end et l'agression par balles de deux policiers à Herblay (Val-d'Oise) la semaine dernière.

Les syndicats de police ont été réunis mardi soir par le ministre de l'Intérieur qui leur a détaillé une série de mesures pour améliorer les conditions de travail des agents. Ils doivent être reçus jeudi par le président Emmanuel Macron pour évoquer cette fois leur "protection".

"Une fois encore un de nos collègues a été sauvagement agressé par un individu qui lui a foncé dessus", a dénoncé auprès de l'AFP Frédéric Lagache, délégué général du syndicat Alliance.

"On ne peut pas accepter que tous les jours on comptabilise plus de 18 blessés chez les policiers. Tout cela doit cesser", a-t-il ajouté, appelant à des annonces "concrètes" de la part du président de la République jeudi. "Sinon la peur risque de contaminer le gouvernement", a-t-il dit.

