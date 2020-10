Essence : le retour de la hausse des taxes ?

Le projet de loi de finances, examiné à l'Assemblée nationale depuis lundi, prévoit d'augmenter une taxe sur un carburant, l'essence SP95-E10, première des essences vendues aujourd'hui en France.

Face à la fronde des "gilets jaunes" fin 2018, le gouvernement avait finalement renoncé a augmenté les taxes sur les carburants. Une promesse qui n'aura pas tenu longtemps. Le projet de loi de finances pour 2021, étudié depuis lundi 12 octobre à l'Assemblée nationale, prévoit en effet de supprimer progressivement le tarif réduit de l'E10 (qui contient jusqu'à 10% d'éthanol), en alignant sur deux ans les niveaux de taxe (TICPE) imposés au SP95-E10, au SP95 et au SP98.

Cela représenterait un centime supplémentaire par litre , ce qui se traduirait à la pompe par une augmentation moyenne de 30 centimes pour chaque plein en 2021 et 60 centimes en 2022.

Un carburant moins cher et plus écolo

"Cette hausse est contraire aux engagements du gouvernement de ne plus augmenter les taxes sur les carburants jusqu'en 2022 après le mouvement des 'gilets jaunes' et de ne pas augmenter les impôts, avec la crise du COVID", s'est insurgé vendredi dernier la Collective du bioéthanol (Association interprofessionnelle de la betterave et du sucre, et Syndicat national des producteurs d'alcool agricole). "Elle toucherait les automobilistes les plus sensibles au prix des carburants parmi ceux, de plus en plus nombreux, qui roulent à l'essence", mais aussi une filière affectée par le confinement, a-t-elle argumenté.

"Une hausse loin d'être négligeable. Alors que les automobilistes plébiscitent ce carburant parce qu'il est moins cher, car moins taxé" , a insisté mardi 13 octobre dans Le Parisien Sylvain Demoures, secrétaire général du SNPAA (Syndicat national des producteurs d'alcool agricole), et membre de la Collective du bioéthanol. Ce carburant est également plus écologique , puisque l'éthanol qui est ajouté à l'essence provient uniquement de la fermentation alcoolique de sucre, soit à base de betterave, soit d'amidon de maïs ou de blé, et d'origine 100 % française, souligne le quotidien.

Le SP95-E10 représente environ 50% des essences sans plomb vendues en France . La filière d'alcool agricole espérait atteindre 75% d'ici cinq ans. L'éthanol compose jusqu'à 7,5% du SP95 et du SP98, et jusqu'à 10% du SP95-E10. Il entre aussi dans la composition à 85% du Superéthanol-E85 (qui lui nécessite la pose d'un boîtier de conversion E85).

Une "très mauvaise idée" pour le MoDem

"La différence de taxation entre l'E5 et l'E10, introduite en 2016, avait vocation à être temporaire , justifie Bercy auprès du Parisien . Il s'agissait alors d'en privilégier sa diffusion. L'objectif est aujourd'hui désormais atteint, puisque l'E10 représente désormais plus de la moitié de la consommation, et l'E5 l'autre moitié. Sachant que les taxes sur l'E5 vont en parallèle diminuer d'autant, ce qui compensera." Il s'agirait également, toujours selon Bercy, de répondre à une évolution des règles européennes prévues pour 2021 sur les aides allouées aux biocarburants.

Ce qui ne convainc pas l'association 40 millions d'automobilistes. "Augmenter la fiscalité de l'essence, et donc son prix à la pompe, c'est renchérir encore un peu plus le prix d'appel de la mobilité des Français, alors qu'on vit l'une des périodes les plus difficiles de notre histoire contemporaine", s'agace le porte-parole Pierre Chasseray.

Le groupe MoDem, pourtant allié de La République en marche, a de son côté déposé en commission des Finances un amendement pour s'opposer à cette hausse de taxe, pour le moment refusé. "C'est une très mauvaise idée. Mais c'est également le pire moment pour la proposer", a estimé dans les colonnes du Parisien le député du Pas-de-Calais Bruno Duvergé, en charge de la Transition énergétique au sein du groupe MoDem. "Alors que notre économie, et le pouvoir d'achat de tous les citoyens, a été très durement éprouvée par la pandémie, et la crise qui s'ensuit, quelle serait la logique à mettre en place une hausse des taxes, a fortiori sur le carburant ? C'est une ressource essentielle pour une majorité de Français", a-t-il insisté.