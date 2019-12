Essais cliniques illégaux sur des malades d'Alzheimer et Parkinson : l'inquiétante obstination du Pr Fourtillan

Il faudra à peine dix jours pour avoir une réponse. Le mail de Jean-Bernard Fourtillan tombe. « Aucun problème, j'inclurai votre papa dans l'essai des patchs quand ils seront débloqués. Ce sera avant la fin de l'année », nous promet-il alors que nous le contactons sous une fausse identité sous le prétexte de les faire tester à notre père, prétendument malade de Parkinson. Ces patchs, il n'a pourtant pas le droit de les délivrer.Le 19 septembre, le nom de ce professeur de pharmacie de 76 ans éclate sur la scène médiatique. Les autorités de santé annoncent le démantèlement d'un vaste essai clinique « sauvage et illégal », dont il est le chef d'orchestre. Ainsi 402 patients cobayes recevaient, la plupart dans une abbaye près de Poitiers (Vienne), des patchs de valentonine, une substance dont ce fervent catholique dit avoir eu la révélation divine, et capable, selon lui, de guérir les maladies neurodégénératives et les insomnies. Interdiction stricte de les fabriquer, plainte de l'Ordre des médecins pour « exercice illégal de la médecine », ouverture d'une information judiciaire... Pas de quoi stopper pour autant la folle obstination de Jean-Bernard Fourtillan.L'épilepsie, la sclérose en plaques et même le cancerSon dernier coup d'éclat ? Un courrier de neuf pages adressé au président de la République Emmanuel Macron, l'invitant à un improbable pacte secret. Il l'interpelle sur « les dangers de l'aluminium » et lui demande d'annoncer publiquement la fin des 11 vaccins obligatoires pour les bébés, qu'il qualifie dans une formule délirante de « massacre imposé à tous les enfants nés en France depuis le 1er janvier 2018 ». Même pas peur, le chimiste propose, en parallèle, la généralisation de ses patchs, « seul traitement capable de les guérir ». Pour couronner le tout, il prétend qu'ils peuvent aussi traiter l'épilepsie, la sclérose en plaques et le cancer !Sans réponse ...