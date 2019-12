Esprit du lieu : le péché capiteux de Celine

Hedi Slimane a fait de la première boutique de haute parfumerie de la maison de luxe, dont il dirige la création, un « boudoir » parisien des années 1930. Un écrin intimiste à l'atmosphère feutrée, à rebours des codes du marketing mondialisé.

Depuis la rue, on la distinguerait mal, l'œil troublé par les phares et les feux rouges. Mais, une fois franchi le pas de la porte du 390, rue Saint-Honoré, dans le 1er arrondissement de Paris, on ne voit plus qu'elle : une structure de miroirs qui ne touche pas le sol et qui, accrochée aux seuls murs, donne l'impression de flotter. On s'approche de cet autel, installé pour l'ouverture du lieu, début novembre, et, les jeux de reflets aidant, on se retrouve entouré des flacons de la collection de haute parfumerie de la maison française Celine. Dans cette présentation, un rien solennelle, les puristes reconnaissent un orgue à parfums, ce meuble dans lequel les nez disposent en demi-cercle leurs fioles d'effluves, comme un peintre distribue ses couleurs sur sa palette. Un meuble qui a d'abord été un rêve d'écrivain : en 1884, Joris-Karl Huysmans en imagine un dans les pages de son roman À rebours, récit du parcours d'un esthète. La fiction étant parfois plus utile que les manuels d'ingénierie, l'orgue à parfums est aujourd'hui un élément courant dans les laboratoires.

Mais, dans ce lieu inauguré début novembre, il n'est pas question d'échantillon. Sur les flacons rectangulaires en verre, tous identiques, on lit : Cologne française, Reptile, Nightclubbing, Parade, Dans Paris, etc. Tous sont les nouveau-nés de la collection de haute parfumerie lancée, fin octobre, par Hedi Slimane, nommé en janvier 2018 à la direction de la création et de l'image de Celine, propriété du groupe LVMH. Si le créateur français, passé par Yves Saint Laurent, Dior Homme puis Saint Laurent à nouveau, est connu pour ses créations innervées de rock'n'roll et son travail photographique ; il l'est aussi, du moins des connaisseurs, pour sa maîtrise du parfum. Chez Christian Dior, il avait ainsi lancé la Collection privée, dont les parfums ont, se murmure-t-il, encore beaucoup de succès. Aussi, chez Celine, pour cette collection haut de gamme (280 euros les 200 ml), tout reflète son univers : notes poudrées, jus unisexes et références parisiennes.

