Espresso, iPhone ou baskets: comment l'offensive douanière de Trump va (aussi) toucher les Américains

Du café colombien servi dans un café à New York, le 27 janvier 2025 ( AFP / Kena betancur )

Les marchés financiers plongent et le reste du monde retient son souffle, mais les droits de douane imposés tous azimuts par Donald Trump devraient aussi affecter les ménages américains.

S'adressant aux journalistes jeudi, le président américain a assuré que les droits de douane rendraient les Etats-Unis plus riches.

Mais, étant d'abord payées par les importateurs américains, ces taxes feront probablement grimper le prix de nombreux produits, de la tasse de café au nouvel iPhone. Au moment où les Américains se plaignent déjà de la baisse de leur pouvoir d'achat.

- Bananes, riz et crevettes -

Les Etats-Unis importent une part croissante des fruits et légumes frais qu'ils consomment, selon les chiffres du ministère de l'Agriculture.

Une grande partie provient du Canada et du Mexique, deux pays pas immédiatement concernés par les droits de douane annoncés mercredi, mais soumis eux aussi à des surtaxes.

Pour le reste, certains produits devraient être affectés comme les bananes importées du Guatemala, de l'Equateur et du Costa Rica, tous soumis aux nouveaux droits de douane à partir du 5 avril, en l'occurrence au taux de 10%.

Le café, dont environ 80% est importé selon le ministère, devrait voir son prix augmenter, les principaux exportateurs, le Brésil et la Colombie, étant bientôt frappés eux aussi à 10%.

Les importations d'huile d'olive et d'alcool en provenance d'Italie, d'Espagne ou de Grèce seront touchées par la nouvelle taxe de 20% imposée à l'Union européenne à compter du 9 avril ( AFP / Angela Weiss )

Les importations d'huile d'olive et d'alcool en provenance d'Italie, d'Espagne ou de Grèce seront touchées par la nouvelle taxe de 20% imposée à l'Union européenne à compter du 9 avril.

Le riz parfumé au jasmin thaïlandais sera soumis à des droits de 36%, tandis que le riz basmati, comme les crevettes venues d'Inde, seront sous le coup d'une taxe à 26%.

- Voitures et high-tech -

Côté technologies, le consommateur américain ne devrait pas non plus être épargné, compte tenu de la quantité de produits fabriqués ou assemblés en Inde et en Chine.

Le nouvel iPhone 16 exposé à l'Apple Store de Los Angeles, le 20 septembre 224 en Californie ( AFP / Frederic J. BROWN )

Malgré les mesures prises pour élargir sa chaîne d'approvisionnement, Apple fabrique toujours la grande majorité de ses iPhones en Chine, par l'intermédiaire du fournisseur taïwanais Foxconn.

Au total, la Chine sera accablée de droits de douane de 54% à partir du 9 avril.

Les amateurs américains d'iPhones, qui représentent jusqu'à 70% des ventes, restent toutefois "relativement plus enclins à accepter des augmentations de prix", tempère Ming-Chi Kuo, spécialiste de la marque à la pomme.

En plus des mesures annoncées mercredi, l'administration Trump a également mis en place des droits de douane de 25% sur les véhicules qui ne sont pas fabriqués aux Etats-Unis, ce qui, selon les analystes, pourrait augmenter de plusieurs milliers d'euros le coût d'une voiture.

- Vêtements et textile -

Les actions des entreprises de l'habillement et du textile, qui dépendent d'une main-d'œuvre bon marché dans des pays comme la Chine et le Vietnam, ont fortement chuté en Bourse jeudi, Nike perdant plus de 13% et Gap plus de 20%.

Scénarios montrant comment les nouvelles taxes douanières annoncées par Trump pourraient affecter les prix de vente aux États-Unis pour une sélection de biens fabriqués dans différents pays, si ces taxes étaient répercutées en partie ou en totalité sur le consommateur ( AFP / Nicholas SHEARMAN )

Les nouveaux droits de douane signifient en effet que les importations aux Etats-Unis en provenance de la Chine ou du Vietnam seront plus chères.

Le Budget Lab de l'université de Yale a estimé que l'effet de tous les droits de douane annoncés jusqu'au 2 avril entraînerait une hausse de 17% du coût des vêtements et du textile en général.

Selon ce centre de réflexion, l'effet global sur les prix des droits de douane annoncés jusqu'à présent équivaut à une perte moyenne annuelle de 3.800 dollars (3.400 euros) par ménage.