Espoirs : Une minute de silence pendant le match Pologne-Israël, contre l’avis de l’UEFA

L’UEFA avait refusé qu’une minute de silence, en hommage aux 1200 morts lors de l’attaque du Hamas le 7 octobre dernier, soit respectée avant le coup d’envoi du match entre les Espoirs polonais et israéliens, vendredi à Łódź dans le cadre des qualifications au prochain Euro de la catégorie (2025). En réponse à ce refus, les joueurs des deux sélections se sont mis d’accord pour réaliser ce moment de recueillement pendant la première minute de la rencontre, qu’ils n’ont donc pas disputée malgré le coup de sifflet donné par l’arbitre de la rencontre, le Nord-Macédonien Jovan Kachevski. Le jeu a finalement démarré pour de bon lorsque le capitaine israélien Ethane Azoulay a transmis le ballon à son défenseur Jonathan Mulder.

