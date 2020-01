Espionne de la CIA pendant dix ans : «C'était un mode de vie très solitaire»

Recrutée par la CIA à 22 ans pour lutter contre le terrorisme, Amaryllis Fox a vécu dix ans sous couverture. Dans son livre à paraître le 15 janvier en France, «Undercover, avoir vingt ans à la CIA» (Ed. JC Lattès), elle raconte ses années passées à l'agence centrale du renseignement américaine. Un ouvrage dont nous publions en exclusivité des extraits. LIRE AUSSI > Les extraits exclusifs d'«Undercover»Aujourd'hui, Amaryllis Fox, 39 ans, a changé de vie. Depuis sa maison de Los Angeles, l'ancienne espionne nous a accordé un entretien téléphonique. Remariée à un héritier de la famille Kennedy, elle est journaliste et tourne des documentaires sur les entreprises qui s'enrichissent en temps de guerre. Ses films seront diffusés au printemps sur Netflix. Elle intervient aussi auprès des gangs de sa ville et dans les camps de réfugiés au Proche-Orient, tentant de faire dialoguer ceux qui se haïssent pour construire la paix.Vous avez passé dix ans à la CIA et connaissez ses secrets. Nous parlons aujourd'hui par téléphone. La première question que je me pose est : sommes-nous sur écoute ?AMARYLLIS FOX. (Rires) Non, je ne crois pas. Les services de renseignement ont des cibles prioritaires, et cette conversation n'en fait pas partie.Pourquoi avez-vous écrit ce livre ?Parce qu'il devient de plus en plus difficile de se parler tous. Même à la maison, même ici, aux Etats-Unis. C'est le cœur de ce livre, une fois dépouillé de ses oripeaux de roman d'espionnage : dire la nécessité d'écouter un peu plus ceux qui nous détestent.Vous éventez quelques secrets...Ce ne sont plus des secrets. Les techniques et les approches politiques que je décris appartiennent au passé. J'ai commencé à la CIA il y a vingt ans et j'en suis partie il y a dix ans. C'était avant le boom de la reconnaissance faciale, de la biométrie et de ces nouvelles technologies qui rendent ce métier très différent pour les gens ...