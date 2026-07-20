Espagnols et Argentins dos à dos à la pause

Suspense total à New York. Et au vu de ces 45 premières minutes de cette finale de Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine, c’est comme si une seule équipe avait décidé de jouer au football : dominateurs, les Espagnols se sont créé les rares situations du premier acte , quand les Argentins font le siège de leur surface, et fidèles à leur malice, distribuent les coups bas.

Les cinq premières minutes ont sans doute réuni plus de highlights que les 40 autres. Lamine Yamal a bien failli ouvrir le score dès la quatrième minute de jeu, mais sa tentative contrée a été arrêtée par les pieds d’un Emiliano Martínez méfiant.…

TJ pour SOFOOT.com