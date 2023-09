Espagne : une majorité de joueuses réintègre la sélection

La dernière saison de la télénovela approche.

Nouveau rebondissement dans l’affaire de la grève des joueuses espagnoles. Appelées par la nouvelle sélectionneuse Montse Tomé, pour participer à la première édition de la Ligue des nations féminine, celles-ci refusaient de représenter la sélection, tant que les choses ne bougeaient pas au sein de leur fédération. Après une réunion de près de sept heures avec plusieurs dirigeants et le conseil supérieur du sport espagnol, Victor Francos, secrétaire d’État aux sports, s’est exprimé devant les médias : « Nous sommes arrivés à une série d’accords qui seront rédigés demain [ce mercredi] et signés par la fédération et le Conseil supérieur du sport avec un accord très concret : la constitution d’une commission mixte et tripartite entre le conseil, la fédération et les joueuses, pour pouvoir donner suite aux accords que nous avons atteints et qui concernent plusieurs éléments. » …

JF pour SOFOOT.com